Политолог высказался о возможном ходе переговоров России и Украины

Ситуация на Украине успокоится только при полной демилитаризации, а также при закреплении нейтрального статуса страны в Конституции, считает политтехнолог Марат Баширов. В разговоре с «Лентой.ру» он допустил, что возможный переговорный процесс с Россией предстоит завершить не действующему президенту Владимиру Зеленскому, а уже новому главе государства.

«Я думаю, что, в любом случае военная операция будет завершена, ее проведение не остановят несмотря на возможные переговоры. Обязательно мы услышим такое условие, как демилитаризация Украины. Дальше, в качестве следующего шага, от Украины потребуют закрепления в конституции и законодательстве статуса нейтрального государства. Также, очевидно, будут обсуждаться все те же темы, что обсуждались во время Минска-2», — описал возможный ход переговоров Баширов.

Политтехнолог также допустил, что будет обсуждаться и вопрос исторической справедливости, остро стоящий после 2014 года. Он также считает, что, даже если Россия начнет диалог с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским, завершать переговорный процесс будет уже другой лидер государства.

«Зеленский — человек, который, будучи главнокомандующим ВСУ, отдавал приказы о бомбежке Донбасса. Человек, который вчера говорил о нейтралитете, а потом возглавляемая им армия ударила по аэродрому на территории России. Этот человек в любом случае не будет управлять Украиной», — заключил Баширов.

Ранее сесть за стол переговоров предложил президент Украины Владимир Зеленский. Глава МИД России Сергей Лавров назвал заявление Зеленского о готовности обсуждать нейтральный статус для Украины ложью.

Президент России Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для переговоров с Украиной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что в состав делегации войдут представители министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента. Позже стало известно, что украинская сторона взяла паузу перед ответом.