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Первый аэропорт на юге России возобновил работу в штатном режиме

Аэропорт Сочи возобновил работу по расписанию 25 февраля

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Первый аэропорт на юге России — международный аэропорт Сочи — возобновил работу в штатном режиме, принимая и отправляя авиарейсы по расписанию. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Аэропорт Сочи вошел в расписание. Ситуация полностью нормализовалась. Отложенных и задержанных рейсов больше нет», — говорится в сообщении. Также указано, что для регуляции потоков туристов внутри здания работают городские волонтеры.

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В пресс-службе отметили, что авиакомпаниями принимаются дополнительные меры, чтобы пассажиры всех отмененных рейсов как можно скорее добрались до пунктов назначения — для этого назначаются воздушные суда с большей вместимостью.

Ранее 24 февраля в Минтрансе заявили, что под конец дня ситуация во всех аэропортах страны, в том числе закрытых, нормализовалась. В ведомстве уточнили, что для полного урегулирования ситуации с авиасообщением на юге России будет создан временный хаб на базе аэропорта Сочи. 

В аэропортах Краснодара, Сочи и Анапы были приостановлены все рейсы на фоне проведения военной спецоперации по защите Донбасса. Также были отменены все вылеты из столичного аэропорта Шереметьево в города юга России, в частности в Сочи, Симферополь, Ростов-на-Дону, Краснодар и Анапу.

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Валентина Процкова
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