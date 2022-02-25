Первый аэропорт на юге России возобновил работу в штатном режиме

Первый аэропорт на юге России — международный аэропорт Сочи — возобновил работу в штатном режиме, принимая и отправляя авиарейсы по расписанию. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Аэропорт Сочи вошел в расписание. Ситуация полностью нормализовалась. Отложенных и задержанных рейсов больше нет», — говорится в сообщении. Также указано, что для регуляции потоков туристов внутри здания работают городские волонтеры.

В пресс-службе отметили, что авиакомпаниями принимаются дополнительные меры, чтобы пассажиры всех отмененных рейсов как можно скорее добрались до пунктов назначения — для этого назначаются воздушные суда с большей вместимостью.

Ранее 24 февраля в Минтрансе заявили, что под конец дня ситуация во всех аэропортах страны, в том числе закрытых, нормализовалась. В ведомстве уточнили, что для полного урегулирования ситуации с авиасообщением на юге России будет создан временный хаб на базе аэропорта Сочи.

В аэропортах Краснодара, Сочи и Анапы были приостановлены все рейсы на фоне проведения военной спецоперации по защите Донбасса. Также были отменены все вылеты из столичного аэропорта Шереметьево в города юга России, в частности в Сочи, Симферополь, Ростов-на-Дону, Краснодар и Анапу.