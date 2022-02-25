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Жителей Киева попросили передать свои беспилотники добровольцам

В Минобороны Украины попросили киевлян передать свои дроны Силам территориальной обороны

Фото: Emilio Morenatti / AP

Министерство обороны Украины обратилось к киевлянам, которые владеют беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), и попросило их передать дроны в пользование добровольцам Сил территориальной обороны (СТО). Об этом сообщили в военном ведомстве республики, передает ТАСС.

Министерство опубликовало на свое странице в Facebook пост, в котором обратилось к жителям Киева и попросило их предоставить свои БПЛА «в пользование опытным пилотам».

Тем, кто умеет использовать беспилотник, в ведомстве предложили присоединиться к патрулированию украинской столицы.

Ранее депутат фракции «Слуга народа» в Верховной Раде, представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский рассказал, что в Киеве члены добровольческих батальонов СТО получили от Министерства внутренних дел (МВД) Украины около 10 тысяч автоматов.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.

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Алевтина Запольская
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