Добровольцам территориальной обороны Киева выдали автоматы

Члены добровольческих батальонов Сил территориальной обороны (СТО) в Киеве получили от Министерства внутренних дел Украины около 10 тысяч автоматов. Об этом в эфире телеканала «Рада» рассказал депутат президентской фракции «Слуга народа», представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский, его слова приводит ТАСС.

Депутат сообщил, что о передаче оружия его уведомил министр внутренних дел страны Денис Монастырский. Он уточнил, что автоматы передали самоорганизовавшимся украинцам, которые подчиняются командованию Сил территориальной обороны.

«Они вооружены, в это время осуществляют патрулирование улиц Киева», — добавил он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с РФ. Киев начал эвакуацию сотрудников посольства из Москвы.