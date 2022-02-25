В Абу-Даби представили систему связи 5G для военных

Компания Saab представила новую систему защищенной связи 5G DeployNet для военных. Разработку представили в рамках выставки Unmanned Systems Exhibition & Conference 2022 (UMEX) в Абу-Даби. Об этом сообщает Army Recognition.

Система отличается компактностью, которая обуславливает быстрое развертывание. 5G DeployNet обеспечивает высокую пропускную способность и защищенную передачу данных в удаленных районах. Система связи предназначена для обеспечения разведывательных и спасательных миссий.

Отмечается, что оборудование DeployNet позволяет передавать данные и осуществлять потоковую передачу видеосигнала высокого разрешения. В состав системы входит базовая станция, источник питания, антенный блок и пользовательское оборудование.

В феврале «Известия», ссылаясь на источник в оборонном ведомстве, сообщили, что Западный военный округ усилят новыми средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Новые батальоны получат комплексы «Житель», «Леер» и «Борисоглебск-2».

В январе стало известно о начале разработки нового терминала связи для американских самолетов. Система позволит передавать данные на спутник со скоростью десять гигабит в секунду.