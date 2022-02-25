Торги на Мосбирже открылись ростом

Основные торги на Московской бирже в пятницу, 25 февраля, открылись ростом основных индексов. Об этом свидетельствуют данные площадки.

К утру индекс Мосбиржи вырос на 17,41 процента, РТС — на 21,45 процента.

Утренние торги на рынке акций и срочном рынке были отменены. «Решение направлено на снижение волатильности финансовых инструментов в часы биржевой торговли», — говорилось в сообщении площадки.

В Кремле реакцию рынков назвали ожидаемой. «Эмоциональная реакция рынков, реакция в финансовой сфере прогнозировалась, и, чтобы период этой эмоциональной реакции был максимально кратковременным, были приняты все необходимые меры», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На встрече российского бизнеса с президентом глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что Россия останется частью глобальной экономики.