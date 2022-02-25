Россию лишили Всемирной шахматной олимпиады-2022

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отказалась проводить в России Всемирную шахматную олимпиаду 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.

О решении стало известно в пятницу, 25 февраля. Сейчас руководство организации занято поиском другой страны-хозяйки турнира. Возможные варианты пока не называются.

Всемирная шахматная олимпиада-2022 должна была пройти в Ханты-Мансийске в июле-августе.

Ранее сообщалось о решении баскетбольной Евролиги перенести матчи, которые планировалось провести в России, за пределы страны. Новое место проведения игр пока не определено.

