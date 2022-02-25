Компания Google зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора
Google создала личный кабинет на сайте Роскомнадзора согласно закону «о приземлении»
Компания Google создала личный кабинет на сайте Роскомнадзора согласно российскому закону «о приземлении». Об этом сообщается на сайте регулятора.
«Зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора. Исполнено», — говорится на портале Роскомнадзора о действиях Google. Уточняется, что компания пока не разместила на информационном ресурсе электронную форму обратной связи, как того требует соответствующий закон. Google также не создала филиал, представительство или юридическое лицо в России.
Ранее стало известно, что мессенджер Viber открыл представительство в России в рамках закона «о приземлении». Помимо того, к исполнению закона приступила компания Meta (бывшая Facebook).