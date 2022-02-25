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Компания Google зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора

Google создала личный кабинет на сайте Роскомнадзора согласно закону «о приземлении»

Фото: Shutterstock

Компания Google создала личный кабинет на сайте Роскомнадзора согласно российскому закону «о приземлении». Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора. Исполнено», — говорится на портале Роскомнадзора о действиях Google. Уточняется, что компания пока не разместила на информационном ресурсе электронную форму обратной связи, как того требует соответствующий закон. Google также не создала филиал, представительство или юридическое лицо в России.

Ранее стало известно, что мессенджер Viber открыл представительство в России в рамках закона «о приземлении». Помимо того, к исполнению закона приступила компания Meta (бывшая Facebook).

Маргарита Щигарева
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