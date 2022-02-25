Российские победители и призеры Олимпийских игр-2022 представлены к госнаградам

Российские спортсмены, завоевавшие медали на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, представлены к государственным наградам. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, лыжник Александр Большунов, который завоевал на Играх три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали, награжден Орденом Александра Невского. Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях фигуристка Камила Валиева удостоена Ордена дружбы.

К наградам представлены и другие призеры соревнований. Уточняется, что они присуждены за высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность.

Зимние Олимпийские игры в Пекине прошли с 4 по 20 февраля. Сборная России завоевала 32 медали разного достоинства и установила рекорд для российских и советских национальных команд на зимних Олимпиадах. По общему количеству наград россияне заняли второе место среди национальных сборных.