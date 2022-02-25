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Спорт

Джокович обратился к Медведеву

Сербский теннисист Джокович поздравил Даниила Медведева с первым местом в рейтинге ATP

Фото: Globallookpress.com

Сербский теннисист Новак Джокович обратился к россиянину Даниилу Медведеву. Пост он опубликовал в сторис в Instagram.

Джокович поздравил российского спортсмена с тем, что 28 февраля Медведев возглавит рейтинг Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) и заменит серба как первая ракетка мира. Джокович отметил, что российский теннисист заслужил такой статус.

Медведев впервые в карьере станет первой ракеткой мира. Это стало возможным после того, как Джокович уступил чешскому теннисисту Иржи Веселы на турнире категории ATP-500 в Дубае.

24 февраля Медведев одержал победу над испанским теннисистом Пабло Андухаром. Это позволило россиянину пробиться в четвертьфинал турнира в мексиканском Акапулько.

Николай Костюков
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