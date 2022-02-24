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Медведев обошел Джоковича в рейтинге и станет первой ракеткой мира

Россиянин Медведев обошел серба Джоковича в рейтинге АТР и станет первой ракеткой мира
Даниил Медведев

Даниил Медведев. Фото: Xin Yuewei / XinHua / Globallookpress.com

Российский теннисист Даниил Медведев станет первой ракеткой мира. Об этом сообщает РИА Новости.

24 февраля Медведев, выступающий на турнире в мексиканском Акапулько, обыграл испанца Пабло Андухара. Россиянин одержал победу со счетом 6:1, 6:2 и пробился в четвертьфинал. Также 24 февраля действующий лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Новак Джокович проиграл на турнире категории ATP-500 в Дубае. Серб уступил чеху Иржи Веселы со счетом 4:6, 6:7 (4:7).

Таким образом, Медведев набрал 8525 очков и обошел Джоковича. Серб потерял 410 баллов из-за раннего поражения в Дубае и теперь имеет в активе 8465 очков. Обновленный рейтинг будет доступен 28 февраля.

Медведев стал первым за более чем 20 лет российским теннисистом, который возглавил рейтинг АТР. Последний раз это удавалось Марату Сафину в апреле 2001 года. Ранее в 1999 году первой ракеткой мира был Евгений Кафельников.

Медведев стал 27-м лучшим теннисистом в истории. Рекордсменом по длительности нахождения на первой строчке рейтинга ATP является Джокович, который лидировал на протяжении 361 недели.

Дарья Коршунова
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