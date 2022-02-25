Стало известно о вводе украинских войск в Киев

В Киев введены войска Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщает РИА Новости.

Также стало известно, что местных жителей просят не снимать военную технику.

Ранее Минобороны России информировало о том, что провело успешную операцию по высадке десанта у аэродрома Гостомель в пригороде Киева. В операции задействовали свыше 200 российских вертолетов.

При этом в ведомстве подчеркнули, что российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам Киева наносить не будут.

24 февраля президент России Владимир Путин обратился к народу и сообщил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Она стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей Донецкой и Луганской народных республик.