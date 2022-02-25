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Минобороны России заявило об использовании Украиной граждан «как живых щитов»

В Минобороны РФ заявили о применении властями Украины методов террористов

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков обратился к гражданам Украины. Он заявил, что украинское руководство страны применяет к согражданам те же методы, что и террористы. Об этом он сообщил «Ленте.ру».

«Вас [граждан Украины] хотят использовать как живой щит», — подчеркнул он.

При этом Конашенков отметил, что российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам Киева наносить не будут.

Ранее в министерстве обороны уже сообщали, что высокоточными средствами поражения из строя выводится только военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и военная авиация Украины. Никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов российские силы по украинским городам не ведут.

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24 февраля президент России Владимир Путин обратился к народу и сообщил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Она стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), добавил Путин.

Депутат Госдумы и руководитель фракции «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов подчеркнул, что операция военнослужащих российской армии направлена не против народа Украины, а против «бандеровцев, захвативших власть», и на помощь братскому народу.

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Варвара Кошечкина
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