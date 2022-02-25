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В Раде назвали проигранной войну на Украине

Депутат Рады Кива призвал начать переговоры по «проигранной войне» на Украине

Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ

Депутат Верховной Рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива призвал создать в парламенте переговорную группу и начать вести диалог для прекращения войны. Его цитирует РИА Новости.

Кива назвал бессмысленной и проигранной войну на Украине, а ее продолжение приведет к большим жертвам.

Депутат также подчеркнул, что первым шагом к прекращению военных действий могла бы стать отставка президента Украины Владимира Зеленского, а также правительства и парламента страны. Вторым шагом Кива назвал выход на переговоры.

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23 февраля

Ранее партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» выступила за отставку президента Украины Владимира Зеленского. По мнению представителей политсилы, украинские власти провалили задачу по восстановлению мира в стране и реинтеграции Донбасса.

Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса накануне, 24 февраля. По словам президента страны Владимира Путина, она стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Алиса Реброва
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