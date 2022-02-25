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В самом дорогом смартфоне Samsung нашли дефект

Пользователи Samsung Galaxy S22 Ultra рассказали о проблемах с дисплеем

Фото: Samsung Electronics / Reuters

Обладатели флагманских смартфонов Samsung рассказали о появлении на экранах гаджетов полос. Об этом сообщает издание Notebookcheck.

Журналисты обратили внимание на сообщения пользователей на Reddit и в соцсетях. Потребители сообщили, что на экранах Samsung Galaxy S22 Ultra появляются горизонтальные полосы, которые влияют на опыт использования девайса. «Артефакты на дисплее появляются примерно в одном и том же месте во всех показанных случаях, что делает эту проблему довольно сложной», — говорится в заметке.

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Авторы на Reddit предположили, что неполадки могут возникнуть по двум причинам. Согласно первой, проблема заключается в дефектном шлейфе экрана, дисплее или графическом процессоре. Согласно второй, поломка связана с процессором, так как на данный момент на неполадки жалуются только владельцы флагмана на базе чипа Exynos. Пользователи, которые нашли в самом дорогом смартфоне Samsung проблему, заявили, что дефект проявляется в момент, когда на экране выставлено разрешение 1440 пикселей. Samsung Galaxy S22 Ultra в максимальной комплектации доступен в России за 155 тысяч рублей.

«Это не первый случай, когда при запуске Galaxy возникают проблемы с дисплеем», — заметил комментатор под ником blue2841. «У Galaxy S8 была аналогичная проблема. Это похоже на то, что вы разгоняете графический процессор до предела и начинаете получать артефакты. Вероятно, неисправны процессоры», — высказал свою версию посетитель Reddit под ником OkSwordfish8928.

В конце февраля блогер под ником PBKreviews протестировал Samsung Galaxy S22 Ultra и отметил неудовлетворительную прочность аппарата. После падений с небольшой высоты на корпусе телефона практически сразу появились царапины и сколы.

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Андрей Ставицкий
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