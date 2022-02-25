Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

«Газпром» решил возобновить прокачку газа через Польшу

«Газпром» решил впервые за два месяца начать поставки через газопровод «Ямал — Европа»

Фото: Shutterstock

Остановленные 21 декабря поставки газа в Германию по газопроводу «Ямал — Европа» могут возобновиться 25 февраля. «Газпром» забронировал часть газовых суток с 17:00 до 08:00 следующего дня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные газотранспортного оператора Gascade и платформы GSA Platform.

На этот период компания решила заказать 9 миллионов кубометров. Начало прокачки через Польшу может и не состояться — ранее «Газпром» уже заказывал объемы на январь и одни сутки в феврале, но не воспользовался ими. С того момента газопровод работает только в реверсном режиме.

Поставки в начале года сократились на фоне более высоких температур в Европе и активных закупок сжиженного природного газа (СПГ), в том числе из США. По итогам месяца американские компании впервые опередили «Газпром» по поставкам в регион.

В последние дни стоимость топлива на фоне проведения Россией военной операции по защите Донбасса резко возросла. Европа готовится к возможным прекращениям поставок по украинскому направлению, хотя в настоящий момент ни одна из сторон озвучивает таких планов.

Котировки TTF1! от TradingView

Кроме того, значимость маршрута «Ямал — Европа» может возрасти, если построенный газопровод «Северный поток-2» будет окончательно заблокирован. Ранее о приостановке его сертификации на неопределенный период заявили власти Германии. Позднее Еврокомиссия подготовила документ о постепенном отказе от российского газа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Кремль сообщил о готовности Путина направить делегацию для переговоров с Киевом
Захарова понадеялась на избавление украинского народа от «гнета националистов»
Захарова рассказала об угрозе жизни для сотрудников дипмиссии России на Украине
ЕС согласовал «самый жесткий в истории» пакет санкций против России
В Эстонии призвали к дипломатическому решению ситуации на Украине
«Газпром» решил возобновить прокачку газа через Польшу
Россия избежит отключения от SWIFT
Германия начала отказываться от российского угля
Китай призвал Украину к переговорам с Россией
В Молдавии сообщили о подбитом корабле с россиянами в Черном море
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.