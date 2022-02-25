«Газпром» решил возобновить прокачку газа через Польшу

Остановленные 21 декабря поставки газа в Германию по газопроводу «Ямал — Европа» могут возобновиться 25 февраля. «Газпром» забронировал часть газовых суток с 17:00 до 08:00 следующего дня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные газотранспортного оператора Gascade и платформы GSA Platform.

На этот период компания решила заказать 9 миллионов кубометров. Начало прокачки через Польшу может и не состояться — ранее «Газпром» уже заказывал объемы на январь и одни сутки в феврале, но не воспользовался ими. С того момента газопровод работает только в реверсном режиме.

Поставки в начале года сократились на фоне более высоких температур в Европе и активных закупок сжиженного природного газа (СПГ), в том числе из США. По итогам месяца американские компании впервые опередили «Газпром» по поставкам в регион.

В последние дни стоимость топлива на фоне проведения Россией военной операции по защите Донбасса резко возросла. Европа готовится к возможным прекращениям поставок по украинскому направлению, хотя в настоящий момент ни одна из сторон озвучивает таких планов.

Кроме того, значимость маршрута «Ямал — Европа» может возрасти, если построенный газопровод «Северный поток-2» будет окончательно заблокирован. Ранее о приостановке его сертификации на неопределенный период заявили власти Германии. Позднее Еврокомиссия подготовила документ о постепенном отказе от российского газа.