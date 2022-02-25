Российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира в Дубае. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

24-летний Рублев в полуфинале оказался сильнее польского теннисиста Хуберта Хуркача. Матч продлился два часа 23 минуты. Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:5, 7:6 (7:5) в пользу россиянина.

Соперник Рублева по финалу турнира определится 25 февраля. Во втором полуфинале соревнований встретятся чех Иржи Веселы, ранее обыгравший действующую первую ракетку мира Новака Джоковича, и канадец Денис Шаповалов.

24 февраля Рублев в четвертьфинале обыграл американского теннисиста Маккензи Макдональда. Матч завершился со счетом 2:6, 6:3, 6:1 в пользу россиянина.

Рублев занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Лучшим результатом для россиянина была пятая строчка рейтинга в сентябре 2021 года. На Играх-2020 в Токио Рублев стал олимпийским чемпионом в миксте вместе с Анастасией Павлюченковой.