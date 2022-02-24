Российский теннисист Андрей Рублев пробился в полуфинал турнира в Дубае. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

24-летний Рублев в четвертьфинале оказался сильнее американского теннисиста Маккензи Макдональда. Первый сет забрал соперник Рублева из США, а следующие два остались за россиянином. Встреча продлилась один час 45 минут.

В полуфинале турнира отечественный теннисист сыграет с победителем противостояния между Хубертом Хуркачем из Польши и Янником Синнером из Италии.

20 февраля Рублев выиграл парный турнир в Марселе. Россиянин выступал вместе с Денисом Молчановым из Украины. В этот же день Рублев оказался сильнее Феликса Оже-Альяссима в финале личного турнира.

Рублев занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Лучшим результатом для россиянина была пятая строчка рейтинга в сентябре 2021-го.