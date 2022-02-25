Во Франции пообещали обеспечить безопасность Зеленского

Французские власти готовы обеспечить безопасность президента Украины Владимира Зеленского в том случае, если возникнет такая необходимость. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает ТАСС в пятницу, 25 февраля.

«Неизбежно встает вопрос о безопасности [Зеленского]. Мы готовы принять необходимые меры, если это потребуется», — пообещал министр.

Ранее 25 февраля глава Минобороны Франции Флоранс Парли заявила, что никто в Брюсселе и Вашингтоне не хочет воевать с Россией. По ее словам, в сложившихся условиях главной целью Парижа на данный момент является прекращение огня на востоке Украины.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна предложит Украине финансовую помощь в размере 300 миллионов евро и военную технику. Он также пообещал оказать помощь украинским беженцам.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.