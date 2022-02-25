Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Во Франции пообещали обеспечить безопасность Зеленского

МИД Франции заявил, что готов обеспечить безопасность Зеленского при необходимости

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Французские власти готовы обеспечить безопасность президента Украины Владимира Зеленского в том случае, если возникнет такая необходимость. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает ТАСС в пятницу, 25 февраля.

«Неизбежно встает вопрос о безопасности [Зеленского]. Мы готовы принять необходимые меры, если это потребуется», — пообещал министр.

Ранее 25 февраля глава Минобороны Франции Флоранс Парли заявила, что никто в Брюсселе и Вашингтоне не хочет воевать с Россией. По ее словам, в сложившихся условиях главной целью Парижа на данный момент является прекращение огня на востоке Украины.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна предложит Украине финансовую помощь в размере 300 миллионов евро и военную технику. Он также пообещал оказать помощь украинским беженцам.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Франция заявила о нежелании Европы и США воевать с Россией
Щербакова оценила влияние скандала с Валиевой на Олимпиаде на свои выступления
Российская сеть магазинов электроники подняла цены из-за высокого спроса
Врач рассказала о риске появления иммунодефицита после COVID-19
В Москве под окнами жилого дома нашли мертвой следователя МВД
Во Франции пообещали обеспечить безопасность Зеленского
В Польше заявили об отсутствии планов отправлять войска НАТО на Украину
Ведущий Первого канала развеял популярный миф об аллергии
Стало известно о состоянии оставшихся под завалами в российской шахте горняков
Названы самые грязные города Европы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.