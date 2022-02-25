Щербакова оценила влияние скандала с Валиевой на Олимпиаде на свои выступления

Российская фигуристка Анна Щербакова оценила влияние скандала вокруг допинг-пробы соотечественницы Камилы Валиевой на свои выступления на Олимпийских играх. Ее слова приводит сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР).

17-летняя фигуристка, которая стала победительницей личного турнира, отметила, что скандал вокруг Валиевой не сказывался на ее подготовке и тренировкам. «Для меня ничто не было стрессом, удивлением или потрясением. Ничто не выбило меня из колеи», — подчеркнула Щербакова. Она добавила, что была абсолютно готовой морально.

Щербакова завоевала золото в личном турнире. Второе место досталось Александре Трусовой. Бронзу завоевала представительница Японии Каори Сакамото.

Анна Щербакова — чемпионка мира. Также на ее счету две серебряные медали чемпионатов Европы.