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Щербакова оценила влияние скандала с Валиевой на Олимпиаде на свои выступления

Фигуристка Анна Щербакова заявила, что скандал с Валиевой не повлиял на ее прокат на Играх

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российская фигуристка Анна Щербакова оценила влияние скандала вокруг допинг-пробы соотечественницы Камилы Валиевой на свои выступления на Олимпийских играх. Ее слова приводит сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР).

17-летняя фигуристка, которая стала победительницей личного турнира, отметила, что скандал вокруг Валиевой не сказывался на ее подготовке и тренировкам. «Для меня ничто не было стрессом, удивлением или потрясением. Ничто не выбило меня из колеи», — подчеркнула Щербакова. Она добавила, что была абсолютно готовой морально.

Щербакова завоевала золото в личном турнире. Второе место досталось Александре Трусовой. Бронзу завоевала представительница Японии Каори Сакамото.

Анна Щербакова — чемпионка мира. Также на ее счету две серебряные медали чемпионатов Европы.

Николай Костюков
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