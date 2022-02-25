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В США начали производство вертолетов для Чехии

На заводе Bell Textron стартовало производство вертолетов AH-1Z для Чехии

Фото: Dalton S. Swanbeck / Reuters

Компания Bell Textron начала сборку первого ударного вертолета AH-1Z Viper для Чехии. Вертолет собирают на предприятии в городе Амарилло, штат Техас. Об этом сообщает Defence24.

Чехия заказала четыре ударных вертолета AH-1Z Viper и восемь многоцелевых UH-1Y Venom. Первый вертолет отправят заказчику в 2023 году. В публикации отмечают, что американские машины заменят вертолеты Ми-24В и Ми-35. В рамках соглашения стоимостью 629 миллионов долларов Bell Textron также поставит Чехии тренажеры и вооружение.

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В конструкции вертолетов AH-1 и UH-1 используют 85 процентов одинаковых деталей. Поэтому работы по модернизации вели параллельно. Вертолеты получили двигатели General Electric T700-GE-401 и новое бортовое радиоэлектронное оборудование. UH-1Y может нести блоки неуправляемых ракет Hydra 70 и пулеметы.

В феврале компания Sikorsky сообщила о первом полете вертолета UH-60 Black Hawk в полностью беспилотном режиме. Вертолет получил систему Sikorsky MATRIX.

В январе командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин сообщил о поступлении новых вертолетов. По его словам, в 2022 году бригада армейской авиации ЦВО получит эскадрилью разведывательно-ударных вертолетов Ка-52.

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Даниил Иринин
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