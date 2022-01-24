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Эскадрилья «Аллигаторов» поступит на вооружение бригады ЦВО в конце года

Командующий войсками ЦВО Лапин: эскадрилья вертолетов Ка-52 поступит в войска в 2022 году

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В 2022 году на вооружение бригады армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО) поступит эскадрилья разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор». Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, передает РИА Новости.

«К концу года для усиления боевой мощи бригады армейской авиации, дислоцированной в регионах Урала, планируем получить эскадрилью новых ударных вертолетов Ка-52. Это будет первое подразделение в военном округе, имеющее на вооружении данный тип современных вертолетов», — сообщил Лапин.

Российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 предназначен для поражения воздушных и наземных целей, а также ведения разведки. Вертолет оснащен автоматической пушкой 2А42 калибра 30 миллиметров. Ка-52 «Аллигатор» может нести блоки неуправляемых ракет, бомбы, пушечные контейнеры, противотанковые и зенитные управляемые ракеты.

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24 декабря

Ранее вертолеты Ка-52 Южного военного округа отработали ракетные стрельбы. В ходе учений экипажи «Аллигаторов» выполнили элементы сложного пилотажа в составе звена и отработали ведение воздушного боя.

В ноябре стало известно о поставках модернизированных вертолетов Ка-52М российским военным в 2022 году. В рамках контракта, который Минобороны заключило с холдингом «Вертолеты России», оборонное ведомство будет получать по 15 машин в год. Первую партию передадут в 2022 году.

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Даниил Иринин
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