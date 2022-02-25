Зеленский назвал медленной помощь Европы

Президент Украины Владимир Зеленский назвал медленной помощь, которую Европа оказывает его стране. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не видим вполне, что вы собираетесь с этим делать, как собираетесь защищать себя, когда так медленно помогаете нам», — сказал Зеленский. Он призвал ввести более жесткие меры в отношении России, в том числе отключить от системы SWIFT и отозвать из Москвы послов.

Ранее украинский лидер назвал недостаточными объявленные в отношении России санкции.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении военной операции по защите Донбасса. На Украине введены военное положение и всеобщая мобилизация.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский Союз заморозит российские активы и закроет доступ банков РФ к европейскому финансовому рынку. Будет запрещена продажа самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям. А санкции в области энергетики, по словам фон дер Ляйен, сделают невозможной модернизацию нефтеперерабатывающих заводов в России.