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Спорт

«Зенит» вылетел из Лиги Европы

«Зенит» сыграл вничью с «Бетисом» и вылетел из Лиги Европы в 1/8 финала

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Петербургский «Зенит» вылетел из Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Российский клуб провел ответный матч с испанским «Бетисом» за право сыграть в 1/8 финала лиги. Встреча прошла в Севилье и завершилась ничьей со счетом 0:0. На 90-й минуте Дмитрий Чистяков забил мяч в ворота испанцев, однако судья отменил его.

17 февраля «Зенит» проиграл испанскому «Бетису» в первом матче раунда плей-офф за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы. Встреча прошла в Петербурге и завершилась со счетом 2:3 в пользу гостей.

«Зенит» получил возможность сыграть в плей-офф второго по значимости еврокубкового турнира, так как занял третье место в своей группе в Лиге чемпионов. «Бетис» играл в 1/16 турнира, поскольку стал вторым в группе Лиги Европы.

Напрямую в 1/8 финала Лиги Европы вышел московский «Спартак». Клуб занял первое место в группе C.

Дарья Коршунова
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