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«Зенит» проиграл в первом матче за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы

«Зенит» проиграл «Бетису» в матче плей-офф за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Петербургский «Зенит» проиграл испанскому «Бетису» в первом матче раунда плей-офф за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Петербурге и завершилась со счетом 2:3 в пользу гостей. Первыми два гола забили игроки «Бетиса»: полузащитник Гидо Родригес — на восьмой минуте и нападающий Виллиан Жозе — на 18-й. Затем «Зенит» сравнял счет: на 25-й минуте отличился форвард Артем Дзюба, а через три минуты — хавбек Малком. На 41-й минуте полузащитник Андрес Гуардадо вновь вывел испанцев вперед.

Ответная встреча пройдет 24 февраля в Севилье и начнется в 23:00 по московскому времени. Соперник победителя этой пары определится 25 февраля во время жеребьевки в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.

Напрямую в 1/8 финала Лиги Европы вышел московский «Спартак». Клуб занял первое место в группе C.

Анастасия Борисова
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