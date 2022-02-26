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Россияне смогут отказываться от опасной работы

C 1 марта в России сотрудники получат возможность отказываться от опасной работы

Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ

С 1 марта в России работники смогут получить официальное право отказываться от выполнения поручений при возникновении опасности для их жизни. Соответствующий закон о внесении изменений в Трудовой кодекс был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации в июне 2021 года.

В документе также обозначен новый подход к мерам безопасности на производстве. Теперь сотрудникам будут предоставлять средства индивидуальной защиты в зависимости от индивидуальных потребностей на каждом рабочем месте. Кроме того, в Трудовой кодекс будет введено понятие «микротравма». Это означает, что ссадины и ушибы при проведении производственного расследования будут учитываться, что поможет эффективнее предотвращать нанесение более серьезного вреда здоровью.

Изменения в Трудовом кодексе, которые начнут действовать с 1 марта, предусматривают возможность электронного документооборота в области охраны труда. Контролировать безопасность производства тоже можно будет дистанционно.

Авторы инициативы полагают, что эти изменения приведут к сокращению травматизма и улучшению условий работы на предприятиях.

Ранее в феврале руководитель кадровой практики КСК ГРУПП Аида Ибрагимова назвала способ добиться повышения зарплаты. По ее словам, работодатель обязан индексировать зарплаты своих сотрудников. Если он не соблюдает это требование, то россияне могут добиться повышения заработка через ряд инстанций, в частности, в трудовую инспекцию или прокуратуру.

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Евгения Куликова
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