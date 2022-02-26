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Сборная Польши оценила последствия отказа играть с Россией в отборе к ЧМ-2022

В Польше заявили о готовности к техпоражению за отказ играть с Россией в отборе к ЧМ-2022

Фото: Shutterstock

Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковски прокомментировал отказ команды от игры с национальной командой России в отборочном матче к чемпионату мира-2022. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Квятковски заявил, что команда готова пойти на техническое поражение. «Да, мы вместе с игроками решили, что играть против России не собираемся», — добавил он.

Ранее 26 февраля глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша написал, что сборная страны отказалась от игры с национальной командой России в отборочном матче к чемпионату мира-2022. Он назвал это единственно верным решением.

Отборочный матч чемпионата мира России и Польши запланирован на 24 марта и должен пройти на московском стадионе «ВТБ Арена». 29 марта победитель поспорит за право выхода на мировое первенство с лучшим в паре Швеция — Чехия.

Анастасия Борисова
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