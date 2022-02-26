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Спорт

Стало известно об отказе сборной Польши играть с Россией

Кулеша заявил, что сборная Польши отказалась играть с Россией в матче отбора ЧМ-2022

Фото: Shutterstock

Глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша написал в Twitter, что сборная страны отказалась от игры с национальной командой России в отборочном матче к чемпионату мира-2022.

«Хватит слов, пора действовать! Это единственно верное решение», — заявил Кулеша. Он добавил, что ведет переговоры с федерациями Чехии и Швеции, чтобы донести общую позицию до Международной федерации футбола (ФИФА).

25 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций заявил, что перенесет все матчи под своей эгидой из России. Сборная и клубы не могут принимать международные матчи на домашних стадионах и должны играть на нейтральных полях.

Отборочный матч чемпионата мира России и Польши запланирован на 24 марта и должен пройти на московском стадионе «ВТБ Арена». 29 марта победитель поспорит за право выхода на мировое первенство с лучшим в паре Швеция — Чехия.

Андрей Стрельцов
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