Стало известно об отказе сборной Польши играть с Россией

Глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша написал в Twitter, что сборная страны отказалась от игры с национальной командой России в отборочном матче к чемпионату мира-2022.

«Хватит слов, пора действовать! Это единственно верное решение», — заявил Кулеша. Он добавил, что ведет переговоры с федерациями Чехии и Швеции, чтобы донести общую позицию до Международной федерации футбола (ФИФА).

25 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций заявил, что перенесет все матчи под своей эгидой из России. Сборная и клубы не могут принимать международные матчи на домашних стадионах и должны играть на нейтральных полях.

Отборочный матч чемпионата мира России и Польши запланирован на 24 марта и должен пройти на московском стадионе «ВТБ Арена». 29 марта победитель поспорит за право выхода на мировое первенство с лучшим в паре Швеция — Чехия.