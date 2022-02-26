Задержанное в Ла-Манше российское судно прибыло в порт
Российский сухогруз, задержанный в проливе Ла-Манш, прибыл в порт Булонь-сюр-Мер на севере Франции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Marine Traffic.
Сейчас судно находится у причала.
Ранее в субботу, 26 февраля, Морская префектура Франции сообщила о перехвате российского сухогруза в Ла-Манше. Позднее в посольстве России в Париже пояснили, что в дипмиссию поступил срочный звонок от капитана судна, в котором он рассказал о задержании.
Причины случившегося не называются. Консульский отдел связался с французскими властями для получения комментария.
25 февраля стало известно, что в нейтральных водах Черного моря был поражен снарядом корабль с экипажем, состоящим из российских граждан. Источник пуска снаряда неизвестен. Все члены экипажа спасены.