Задержанное в Ла-Манше российское судно прибыло в порт

Российский сухогруз, задержанный в проливе Ла-Манш, прибыл в порт Булонь-сюр-Мер на севере Франции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Marine Traffic.

Сейчас судно находится у причала.

Ранее в субботу, 26 февраля, Морская префектура Франции сообщила о перехвате российского сухогруза в Ла-Манше. Позднее в посольстве России в Париже пояснили, что в дипмиссию поступил срочный звонок от капитана судна, в котором он рассказал о задержании.

Причины случившегося не называются. Консульский отдел связался с французскими властями для получения комментария.

25 февраля стало известно, что в нейтральных водах Черного моря был поражен снарядом корабль с экипажем, состоящим из российских граждан. Источник пуска снаряда неизвестен. Все члены экипажа спасены.

