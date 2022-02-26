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Задержанное в Ла-Манше российское судно прибыло в порт

Задержанный в проливе Ла-Манш российский сухогруз прибыл в порт Булонь-сюр-Мер

Фото: Shutterstock

Российский сухогруз, задержанный в проливе Ла-Манш, прибыл в порт Булонь-сюр-Мер на севере Франции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Marine Traffic.

Сейчас судно находится у причала.

Ранее в субботу, 26 февраля, Морская префектура Франции сообщила о перехвате российского сухогруза в Ла-Манше. Позднее в посольстве России в Париже пояснили, что в дипмиссию поступил срочный звонок от капитана судна, в котором он рассказал о задержании.

Причины случившегося не называются. Консульский отдел связался с французскими властями для получения комментария.

25 февраля стало известно, что в нейтральных водах Черного моря был поражен снарядом корабль с экипажем, состоящим из российских граждан. Источник пуска снаряда неизвестен. Все члены экипажа спасены.

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Варвара Кошечкина
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