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Постпред Украины при ООН заявил о готовности Киева к переговорам с Россией

Постпред Украины при ООН Кислица заявил об открытости Киева к переговорам с Россией
Сергей Кислица

Сергей Кислица. Фото: Carlo Alegri / Reuters

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза сообщил об открытости страны к переговорам с Россией, сообщает РИА Новости

Кислица заявил о готовности Киева возобновить диалог с Россией. «Мы остаемся открытыми для переговоров», — отметил он.

Украинский постпред в ООН добавил, что позиция страны насчет переговоров с Россией подается в неправильном ключе. Он отметил, что Киев готов к диалогу с Москвой «на постоянной основе». «Мы всегда это говорим», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Украина согласилась на предложение России о диалоге. Пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров сообщил, что Киев «был и остается готов говорить о прекращении огня и мире».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев отказался от ведения переговоров с Москвой. Он предложил перенести их и возобновить в субботу, 26 февраля.

До этого президент России Владимир Путин выразил готовность отправить делегацию на переговоры с Украиной о нейтральном статусе страны. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что украинская сторона предложила провести переговоры в Варшаве, но позже взяла паузу и перестала выходить на связь.

Марина Совина
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