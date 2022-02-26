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В РФС отреагировали на отказ сборной Польши играть с Россией в отборе к ЧМ-2022

РФС выступил за диалог в ситуации с отказом Польши играть в отборе на ЧМ-2022 с Россией

Фото: Globallookpress.com

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Денис Соловьев прокомментировал отказ сборной Польши от встречи с Россией в рамках отбора к чемпионату мира в Катаре. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Соловьев подчеркнул, что РФС выступает за диалог с польской стороной. Он также обратил внимание на то, что окончательное решение не принято и официальных документов пока нет.

Ранее футбольные власти Чехии, Польши и Швеции выступили против проведения матчей отбора со сборной России. Они обратились к Международной федерации футбола (ФИФА) с требованием отменить игры.

Сборная России не сумела обеспечить себе прямой выход на ЧМ-2022. Она уступила первое место команде Хорватии.

Николай Костюков
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