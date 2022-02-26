Левандовски прокомментировал отказ Польши играть с Россией в отборе к ЧМ-2022

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Польши по футболу Роберт Левандовски в Twitter прокомментировал отказ команды от игры с национальной командой России в отборочном матче к чемпионату мира-2022.

«Не могу представить себе матч против сборной России в ситуации, когда продолжается вооруженная агрессия на Украине. Мы не можем притворяться, что ничего не происходит», — заявил футболист. Он подчеркнул, что российские футболисты и болельщики не ответственны за это.

Ранее 26 февраля Глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша написал, что сборная страны отказалась от игры с национальной командой России в отборочном матче к чемпионату мира-2022. Он назвал это единственно верным решением.

Отборочный матч чемпионата мира России и Польши запланирован на 24 марта и должен пройти на московском стадионе «ВТБ Арена». 29 марта победитель поспорит за право выхода на мировое первенство с лучшим в паре Швеция — Чехия.