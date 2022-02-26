Новостное агентство России получило уведомление о прекращении работы в Молдавии

Редакция российского новостного агентства Sputnik Молдавия получила от властей республики уведомление о прекращении работы сайта и радиовещания, передает РИА Новости.

«Мы получили уведомление о блокировке с 7 марта сайтов, блокируются три версии — на молдавском, русском и румынском языках», — рассказали в СМИ.

Как сообщает РИА Новости, Служба информации и безопасности республики 26 февраля издала приказ, предусматривающий блокировку двух источников онлайн-контента, распространяющих информацию, разжигающую ненависть и войну, в условиях чрезвычайного положения.

Ранее финский телеоператор Elisa решил прекратить трансляцию канала RT на территории Финляндии. Также Facebook наложил ограничения на страницу российского телеканала «Звезда». Причиной назвали неоднократную публикацию фейков.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Киев начал эвакуацию сотрудников посольства из Москвы.