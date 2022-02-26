Сборная Швеции по футболу отказалась играть против России в отборе к ЧМ-2022

Шведский футбольный союз выступил с заявлением по поводу возможного матча отбора чемпионата мира-2022 между сборными Швеции и России. Полный текст доступен на сайте организации.

Сборная Швеции отказалась от возможной игры против российской команды. Организация выступила с осуждением специальной операции российских вооруженных сил в Донбассе. Союз призвал Международную федерацию футбола (ФИФА) отменить матч плей-офф между российской и шведской командами.

Ранее с аналогичным заявлением выступили футбольные власти Польши. Польской сборной также предстояло бороться с россиянами за выход на чемпионат мира в Катаре.

Сборная России не сумела обеспечить себе прямой выход на ЧМ-2022. Она уступила первое место команде Хорватии.