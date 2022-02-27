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Спорт

Лидер сборной Норвегии по лыжным гонкам выступил против россиян

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо поддержал Федерацию, выступившую против участия россиян

Фото: Tomi Hänninen / Globallookpress.com

Лидер сборной Норвегии по лыжным гонкам Йоханнес Клебо прокомментировал новость о том, что Федерация лыжных видов спорта страны выступила против участия сборной России на этапах Кубка мира в Норвегии из-за ситуации на Украине. Его слова приводит Viafree.

Спортсмен заявил, что поддерживает решение норвежской федерации, потому что происходящее заслуживает решительного осуждения. Он отметил, что рад решительным действиям своей страны. При этом Клебо подчеркнул, что как спортсмен хочет соревноваться с сильнейшими соперниками.

26 февраля правление Федерации лыжных видов спорта Норвегии выступило против участия российских спортсменов в предстоящих соревнованиях на территории страны. Норвежцы заявили, что не желают участия россиян. В ответ на это Международная федерация лыжного спорта подчеркнула, что не будет запрещать российским спортсменам участвовать в соревнованиях под эгидой организации.

В марте Норвегия примет этапы Кубка мира по горнолыжному спорту, двоеборью и прыжкам с трамплина. Кроме того, в стране пройдет этап Кубка мира по лыжным гонкам в Драммене, а также марафон в Холменколлене.

Анастасия Борисова
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