Российские футбольные клубы предложили исключить из еврокубков

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес считает, что российские футбольные клубы необходимо исключить из еврокубков. Об этом сообщает Antena3.

Политик предложил Европейскому союзу рассмотреть данное предложение. Альбарес подчеркнул, что считает это одной из мер в отношении России, которая проводит специальную военную операцию на территории Украины.

Единственным представителем российского футбола в еврокубках остается московский «Спартак». Красно-белые продолжают выступления в Лиге Европы. В 1/8 финала турнира подопечные Паоло Ваноли встретятся с «РБ Лейпциг».

Матчи с участием российских клубов должны проходить на нейтральной арене. Такое решение было принято по итогам экстренного заседания исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).