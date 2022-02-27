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Украинские фехтовальщики отказались выходить на бой с командой России

Украинские рапиристы отказались выходить на бой с командой России на Кубке мира в Каире

Фото: Li Ming / Globallookpress.com

Сборная Украины по фехтованию на рапирах отказалась выйти на поединок против команды России в 1/8 финала командного турнира на этапе Кубка мира в египетском Каире. Об этом сообщает РИА Новости.

Украинским рапиристам было засчитано техническое поражение. Россияне в четвертьфинале турнира встретятся с победителем противостояния между поляками и японцами.

За сборную России на этапе Кубка мира в Египте заявлены Антон Бородачев, Кирилл Бородачев, Владислав Мыльников и Искандер Ахметов.

На фоне военной операции, проводимой Россией на территории Украины, отечественные спортсмены лишились возможности соревноваться под своим флагом в лыжных гонках и биатлоне, играть на домашних полях в футбольных еврокубках и отборе к чемпионату мира. Кроме того, ряд иностранных клубов отказался выступать в Континентальной хоккейной лиге и баскетбольной Единой лиге ВТБ.

Анастасия Борисова
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