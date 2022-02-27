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Лукашенко назвал кризис на Украине «цветочками»

Лукашенко назвал ситуацию на Украине «цветочками», но предупредил, что «вырастут ягодки»

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «цветочками» кризис на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Политик предупредил, что если ситуация не изменится, то «вырастут ягодки». Он призвал прекратить боестолкновения, пока они не приобрели более масштабный характер.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и администрации президента, прибыла в белорусский Гомель и будет ждать представителей Украины. В ответ президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что считает переговоры на территории Белоруссии невозможными, и предложил провести их в Варшаве, Братиславе, Будапеште, Стамбуле или Баку.

24 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.

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Виктория Кондратьева
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