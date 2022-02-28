Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Россия выразила протест послу США в Москве из-за «враждебных акций»

Замглавы МИД РФ Рябков заявил, что послу США в Москве выразили протест

Фото: Globallookpress.com

Замглавы МИД России Сергей Рябков встретился с послом США в Москве Джоном Салливаном и выразил протест в связи с акциями «враждебно настроенных элементов» у дипломатических представительств России в США. Цитату приводит РИА Новости.

«Послу заявлен решительный протест в связи с акциями враждебно настроенных элементов у дипломатических представительств России в США и бездействием в ряде случаев американских правоохранительных органов, ответственных за безопасность иностранных дипмиссий», — рассказал Рябков.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ Москвы будет незамедлительным.

Вскоре в столицах европейских городов начались акции протеста против российской операции. Лидеры государств Евросоюза (ЕС) и НАТО ввели санкции против России и части ее руководства.

Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Переговоры России и Украины завершились
В США предложили Европе заменить «Роскосмос» на SpaceX
Небензя объяснил причины операции России на Украине
44-летний Буффон продлил контракт
В Москве отменили светскую премьеру нового «Бэтмена» Мэтта Ривза
Купающийся мальчик погиб от укуса смертельно ядовитой морской осы
Участник российской делегации прокомментировал переговоры с Украиной
Небензя заявил о пузыре западных фейков вокруг операции России на Украине
Названа дата старта продаж флагманов Samsung в России
Россиян предупредили о появлении новых типов омикрон-штамма
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.