Названа причина отмены совещаний с болеющей COVID-19 королевой Елизаветой II

Британская королева Елизавета II охрипла. Об этом сообщает Daily Mail.

Источники издания назвали простуженный голос монарха главной причиной, из-за которой ей пришлось отменить совещания на прошлой неделе. При этом они подчеркнули, что беспокоиться не о чем, и Елизавета, судя по всему, идет на поправку.

Ранее сообщалось, что болеющая COVID-19 королева объявила об отмене двух совещаний, намеченных на четверг, 24 февраля. За день до этого она, несмотря на недомогание, провела традиционное еженедельное совещание с премьер-министром Борисом Джонсоном по телефону.

О заражении Елизаветы II новой коронавирусной инфекцией стало известно в воскресенье, 20 февраля. Королева самоизолировалась в Виндзорском замке, где под присмотром врачей продолжала работать с документами и отвечать на письма. Ее болезнь протекает в легкой форме.