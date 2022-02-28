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Названа причина отмены совещаний с болеющей COVID-19 королевой Елизаветой II

Британская королева Елизавета II отменила совещания из-за хриплого простуженного голоса
Елизавета II

Елизавета II. Фото: I-Images / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Британская королева Елизавета II охрипла. Об этом сообщает Daily Mail.

Источники издания назвали простуженный голос монарха главной причиной, из-за которой ей пришлось отменить совещания на прошлой неделе. При этом они подчеркнули, что беспокоиться не о чем, и Елизавета, судя по всему, идет на поправку.

Ранее сообщалось, что болеющая COVID-19 королева объявила об отмене двух совещаний, намеченных на четверг, 24 февраля. За день до этого она, несмотря на недомогание, провела традиционное еженедельное совещание с премьер-министром Борисом Джонсоном по телефону.

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О заражении Елизаветы II новой коронавирусной инфекцией стало известно в воскресенье, 20 февраля. Королева самоизолировалась в Виндзорском замке, где под присмотром врачей продолжала работать с документами и отвечать на письма. Ее болезнь протекает в легкой форме.

Олег Парамонов
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