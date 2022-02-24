Заразившаяся COVID-19 Елизавета II созвонилась с Борисом Джонсоном

Королева Великобритании Елизавета II созвонилась с премьер-министром страны Борисом Джонсоном. Об этом сообщает The Independent.

Заразившаяся COVID-19 Елизавета II провела традиционное еженедельное совещание с Борисом Джонсоном по телефону. «Ее Величество говорила с премьер-министром сегодня вечером», — сообщил официальный представитель Букингемского дворца в среду, 23 февраля. Предполагается, что королева и премьер обсудили напряженную международную обстановку.

О заражении Елизаветы II новой коронавирусной инфекцией стало известно в воскресенье, 20 февраля. Королева самоизолировалась в Виндзорском замке, где под присмотром врачей продолжает работать с государственными документами и отвечать на письма. Ее болезнь протекает в легкой форме.

Во вторник, 22 февраля, сообщалось, что Елизавета II отменила намеченные совещания по видеосвязи, так как все еще испытывала «легкие симптомы, похожие на простуду».

Ранее врач-инфекционист оценил риски тяжелого течения COVID-19 у Елизаветы II. По мнению профессора Пола Хантера из Университета Восточной Англии, у людей старше 90 лет болезнь может развиваться медленно, а состояние постепенно ухудшаться в течение нескольких дней.