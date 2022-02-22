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Елизавета II отказалась от еще большего числа обязанностей из-за болезни

Королева Елизавета II отменила совещания по видеосвязи из-за заражения COVID-19
Елизавета II

Елизавета II. Фото: Steve Reigate / Reuters

Королева Великобритании отказалась от еще большего числа обязанностей из-за заражения COVID-19. Об этом сообщает Daily Mail.

«Поскольку Ее Величество все еще испытывает легкие симптомы, похожие на простуду, она решила сегодня отменить запланированные ранее совещания по видеосвязи, но продолжит выполнять необременительные обязанности», — цитирует издание заявление официального представителя Букингемского дворца.

О том, что Елизавета II заразилась новой коронавирусной инфекцией стало известно в воскресенье, 20 февраля. Сообщается, что болезнь протекает в легкой форме, и монарх продолжает работать с документами в Виндзорском замке под присмотром врачей. В понедельник королева выразила соболезнования президенту Бразилии, где в результате проливных дождей и оползней погиб по меньшей мере 171 человек.

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В среду, 23 февраля, должно состояться традиционное телефонное совещание королевы с премьер-министром Борисом Джонсоном. Мероприятие все еще официально запланировано, и о его возможной отмене ничего не сообщается.

Ранее врач-инфекционист оценил риски тяжелого течения COVID-19 у Елизаветы II. По мнению профессора Пола Хантера из Университета Восточной Англии, у людей старше 90 лет болезнь может развиваться медленно, а состояние постепенно ухудшаться в течение нескольких дней.

Никита Савин
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