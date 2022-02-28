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Изучено новое чувство у домашних собак

Ученые обнаружили у собак возможность чувствовать скорбь

Фото: sarandy westfall / Unsplash

Команда ученых из Миланского университета под руководством Федерики Пиронне изучила новое чувство собак — домашние питомцы могут скорбеть после смерти своих друзей-собак. Исследование описано в статье в Scientific Reports.

Для этого сотрудники университета проанализировали поведение 426 псов, которые ранее проживали с другими собаками-компаньонами, а затем те погибли. Выяснилось, что 90 процентов питомцев очень страдали от потери. Кроме того, это усиливалось в случае, если хозяин тоже переживал. Особенно сильно собаки скорбели, если с умершим животными они проводили много времени, играли и ели. Страдания псов выражаются в малоподвижности, отказе от игр, пониженном аппетите, боязливости и потребности в большем количестве внимания. В предыдущих исследованиях специалисты изучали скорбь у слонов, косаток и шимпанзе, но анализ этого чувства у собак был проведен впервые.

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Елена Апазиди
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