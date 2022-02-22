Открыт новый способ применения «Виагры»

Ученые из Колледжа ветеринарной медицины Университета штата Вашингтон в США открыли новый способ применения действующего вещества препарата «Виагра» — силденафила. Его планируют использовать в качестве терапии для собак с редким смертельным расстройством пищевого поведения — мегаэзофагусом. Результаты работы опубликованы в American Journal of Veterinary Research.

Это заболевание выражается в расширении пищевода, из-за чего он теряет способность перемещать еду в желудок, что приводит к миграции пищи по нижнему пищеводу. При отсутствии лечения собаки срыгивают пищу, затем она попадает в легкие, вызывая аспирационную пневмонию. В таких случаях питомцы либо умирают от воспаления легких, либо подвергаются эвтаназии в течении восьми месяцев после постановки диагноза.

В ходе научной работы исследователи вводили животным жидкий силденафил, что привело к крайне положительному эффекту: у девяти из десяти собак снизилась регургитация в течении двух недель после приема препарата. Таких результатов удалось добиться благодаря механизму действия силденафила на организм псов: он расслабляет гладкую мускулатуру кишечника. Кроме того, этот медикамент не вызвал никаких побочных эффектов.

Как считают специалисты, это исследование изменит жизнь многих собак и позволит использовать новые методы лечения для животных с мегаэзофагусом.

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