Выявлена опасность собак из зоомагазинов

Ученые из США обнаружили у щенков из зоомагазинов устойчивую к антибиотикам бактерию

Исследователи из США выяснили, что многие из приобретаемых в зоомагазинах собак являются переносчиками чрезвычайно устойчивых к антибиотикам штаммов бактерии Campylobacter jejuni. Статья ученых опубликована в JAMA Network Open.

Специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США изучили 168 случаев кампилобактериоза — наиболее распространенной причины диареи, случившейся у людей, посещавших зоомагазины в 2011 году и с 2016-го по 2020 годы. 97 процентов пациентов заявили, что имели контакт с собакой до появления симптомов болезни, 88 процентов сообщили, что имели контакт со щенками из зоомагазинов.

88 процентов случаев кампилобактериоза было вызвано чрезвычайно антибиотико-резистентными штаммами C. jejuni, отмечают исследователи. При этом не было выявлено связей заболевания с какими-то конкретными заводчиками или продавцами. Также неясно, распространены ли бактерии в американских приютах.

Бактерия может передаваться среди щенков, живущих в скученных условиях, через воду или фекалии. Исследователи советуют выбирать в зоомагазинах более активных собак. Среди симптомов болезни — усталость, потеря аппетита и диарея.

