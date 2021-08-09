Голодание оказалось полезным в борьбе с инфекциями

Канадские исследователи в экспериментах на мышах показали, что ограничение питания может быть полезным для организма при развитии в нем бактериальных инфекций. Работа ученых опубликована в журнале PLOS Pathogens.

Потеря аппетита является широко распространенным симптомом при инфекционных заболеваниях. Однако неясно, защищает ли голодание при борьбе с инфекциями или же, наоборот, увеличивает подверженность им.

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В своем новом исследовании ученые из Университета Британской Колумбии заставляли мышей голодать в течении 48 часов до и перед заражением бактерией Salmonella enterica — одним из основных возбудителей сальмонеллеза. Оказалось, что у лишенных питания мышей по сравнению с «сытыми» существенно уменьшились симптомы инфекции, в частности практически исчезли воспаление и повреждение тканей кишечника. Когда таких подопытных покормили, оказалось, что число сальмонелл в их организме резко увеличилось. Подобные результаты наблюдались и в экспериментах с бактериями Campylobacter jejuni. При этом у гнотобиотических (выращенных в полностью стерильной обстановке) мышей голодание никак не повлияло на распространение сальмонелл — что может говорить о том, что его эффект объясняется влиянием на микробиом организма.

По мнению ученых, их исследование показывает, что лечебное голодание или ограничение калорийности пищи может позволять бороться с инфекционными (возможно, и с неинфекционными) кишечными заболеваниями.

