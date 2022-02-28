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Ученые впервые нашли кричащих «би-би-би» подземных лягушек с длинным рылом

В Перу найден новый вид подземных лягушек с рылом тапира, кричащих «би-би-би»

Фото: Waxworker / Wikimedia

Ученые нашли в Перу новый вид лягушек. Об этом сообщает Science Daily.

Местные жители всегда знали о существовании подземных лягушек с длинным носом, напоминающим рыло тапира, однако специалистам долгое время не удавалось подтвердить их существование. «Эти лягушки очень маленькие, величиной примерно с монетку, они коричневые, живут под землей и очень быстры», — объясняет один из авторов исследования, биолог Мишель Томпсон.

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31 декабря

Во время экспедиции в Перу исследователи впервые обратили внимание, что из-под земли постоянно доносится странное сочетание звуков «би-би-би». Они предположили, что так кричат те самые неуловимые лягушки-тапиры. Они заручились помощью местных жителей и ночью отправились на поиски. Им с первой же попытки удалось поймать на торфяниках молодую особь, затем ученые выкопали несколько взрослых лягушек-тапиров.

Лягушки, относящиеся к этому роду, встречаются по всей Амазонке, но, поскольку они живут под землей и не могут рыть ходы на особенно большие расстояния, ареал обитания каждого вида довольно невелик

Герман Чавесисследователь из Перуанского института герпетологии

Виду дали название Synapturanus danta. Отчет об исследовании опубликован в научном журнале Evolutionary Systematics.

Ранее сообщалось, что в австралийском штате Квинсленд змея, лягушка, жук и мыши объединили усилия ради спасения из затопленного дождевой водой бака. Происходящее удалось снять на видео.

Олег Парамонов
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