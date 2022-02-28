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Лягушка и мыши объединились со змеей ради спасения из затопленного бака

Змея, лягушка, жук и мыши попытались вместе выбраться из бака с водой и справились

Змея, лягушка, жук и мыши в австралийском штате Квинсленд объединили усилия ради спасения из затопленного дождевой водой бака и справились. Видео с животными опубликовала пользовательница TikTok под ником @carleen2332.

Маленькие животные залезли на спину большой черной змеи. На записи видно, как они отчаянно пытаются спастись вместе с еще несколькими лягушками, которые пытаются выпрыгнуть из бака.

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Спасатели при помощи длинного желтого шеста пытаются помочь лягушкам выбраться, но в результате только баламутят воду, из-за чего змея начинает плавать кругами. В результате одна из мышей падает со змеи, после чего ее спасают очевидцы.

Пользователей соцсетей поразила невероятная командная работа животных. Автор видео подтвердил, что все они в конце концов были спасены из бака.

«В сложные времена австралийцы помогают друг другу», — написал один из них. «Самое австралийское, что я сегодня видел», — отметил другой. «Похоже, змея действительно заботится о них», — подчеркнул третий.

Ранее сообщалось, что орангутан на острове Борнео попытался помочь стоявшему в кишащей змеями реке защитнику дикой природы и протянул ему руку. Защитник природы отказался и предпочел выбраться самостоятельно, так как не был знаком с этой особью.

Алиса Дмитриева
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