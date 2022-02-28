Семак отреагировал на исключение российских команд из турниров ФИФА и УЕФА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что спорт не имеет отношения к политике. Так специалист отреагировал на исключение российских клубов и сборной из турниров под эгидой ФИФА и УЕФА, сообщает Sport24.

«Наше дело — делать нашу работу. Главное, чтобы у нас была возможность заниматься нашим любимым делом», — добавил специалист.

Ранее в понедельник, 28 февраля, ФИФА совместно с УЕФА заявили об исключении российских сборных и клубов из розыгрышей международных турниров. Сборная России лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре, а московский «Спартак» завершил выступления в Лиге Европы. В 1/8 финала еврокубка москвичи должны были сыграть с «РБ Лейпциг».

«Зенит» под руководством Семака в нынешнем сезоне дошел до 1/16 финала Лиги Европы. Там команда по сумме двух матчей уступила испанскому «Бетису».