МИД Китая выступил против санкций в отношении России

Односторонние санкции против России могут помешать мирному решению украинского кризиса, заявил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге, об этом сообщает ТАСС.

«Как это было неоднократно доказано, санкции [в отношении России] не могут решить проблемы, а могут породить новые. Это касается не только сферы двойственных и множественных цифр в экономике, но и распространения негативного влияния на процессы политического урегулирования [международного кризиса]», — отметил представитель.

Также Вэньбинь от лица правительства Китая выступил против проведения российской операции в Донбассе. «Мы призываем все стороны как можно скорее вернуться на путь дипломатических переговоров и политического урегулирования. И посредством переговоров и консультаций реализовать всеобъемлющее урегулирование проблемы Украины», — заявил дипломат.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин пристально следит за ситуацией вокруг Украины и призвал все стороны конфликта не допустить выхода кризиса из-под контроля.

24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что ее целью являются демилитаризация и денацификация Украины, а сроки проведения спецоперации определит верховный главнокомандующий.